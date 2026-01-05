Gorizia intercettato camion con 110 kg di cocaina

A Gorizia, è stato intercettato un camion con 110 kg di cocaina. La sostanza, una volta tagliata e distribuita, avrebbe potuto generare un profitto di circa 20 milioni di euro. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga condotte dalle forze dell’ordine nella regione, contribuendo a prevenire la diffusione di sostanze illecite sul mercato locale e nazionale.

La sostanza stupefacente, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe garantito un guadagno di circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

