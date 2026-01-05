Gonzalo Garcia salva Xabi Alonso sostituendo Mbappé in Liga come fu al Mondiale per club

Durante la partita di Liga tra Real Madrid e Betis, i Blancos hanno vinto 5-1. In questa occasione, Gonzalo Garcia è subentrato a Mbappé, che ha lasciato il campo, richiamando alla memoria la sostituzione di Xabi Alonso nel Mondiale per club. Un cambio che ha attirato l’attenzione, sottolineando l’importanza delle rotazioni e delle strategie adottate nelle competizioni di alto livello.

Nel match tra Real Madrid e Betis vinto per 5-1 dai blancos, Kylian Mbappé è stato sostituito da Gonzalo Garcia, l'attaccante che aveva sorpreso tutti durante il Mondiale per club. E anche stavolta si è fatto trovare pronto, poiché ha segnato una tripletta. Gonzalo Garcia brilla col Real Madrid. El País scrive: A volte non sai se questo Real Madrid è all'inizio o al capolinea. Contro il Betis ha lasciato tracce di quanto mostrato nel Mondiale per club, con Gonzalo che segna; è apparso così giovane, così entusiasta, così letale davanti alla porta. Quando è stato sostituito, il Bernabeu si è alzato in piedi.

Gonzalo García, è nata una stella. Tre gol, il Real vola senza Mbappé - Nella ripresa Gonzalo diventa il grande protagonista: prima raddoppia con una splendida conclusione al volo, poi completa la sua tripletta con un elegante colpo di tacco. sportal.it

Calciomercato Juve, Gonzalo Garcia ne fa tre al Betis e il Real vola! Sorloth gol con l'Atletico - Il giovane centravanti spagnolo trascina i Blancos al 'Bernabeu' siglando quattro reti. tuttosport.com

Gonzalo Garcia salva Xabi Alonso sostituendo Mbappé, in Liga come fu al Mondiale per club Ieri ha segnato una tripletta nel 5-1 contro il Betis; al Mondiale per club la scorsa estate fece quattro gol. Finora in campionato era stato oscurato dall'attaccante franc - facebook.com facebook

Perfect Hattricks: Gonzalo Garcia: 1 Lionel Messi: 0 x.com

