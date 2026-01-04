No Mbappé no problem | il Real schianta il Betis 5 a 1 grazie a uno scatenato Gonzalo García

Il Real Madrid inizia il 2026 con una netta vittoria contro il Betis, 5-1, in una partita senza Mbappé, fermo per infortunio. La squadra di Xabi Alonso ha mostrato carattere, grazie anche alla prestazione di Gonzalo García, autore di un’ottima tripletta. Questa vittoria rafforza le speranze dei Blancos nella corsa al titolo di Liga, dimostrando la profondità e la qualità del reparto offensivo della squadra.

Il Real Madrid inaugura il 2026 con una vittoria convincente in casa contro il Betis (5-1). Nonostante l’assenza di Kylian Mbappé, fuori per circa un mese a causa di una distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento, la squadra di Xabi Alonso ha brillato grazie a Gonzalo García, autore di un tripletta spettacolare, consolidando così la rincorsa al Barcellona in Liga. Ora i Blancos sono a 45 punti, a meno 4 dal Barcellona capolista. Real Madrid-Betis: il match. Si legge su Footmercato: È stato un lampo di genio di Rodrygo a portare il vantaggio per il Real: con una punizione calciata splendidamente, il brasiliano ha trovato Gonzalo García sul secondo palo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

