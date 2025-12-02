Xabi Alonso | Non possiamo aggrapparci solo ai gol di Mbappé dobbiamo essere più costanti

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha rilasciato la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Athletic Bilbao. La conferenza di Xabi Alonso. Come affronti la partita? «È un classico della Liga e c’è sempre una grande atmosfera. Devi giocare con molta energia e concentrazione.» Cosa deve essere migliorato? «Abbiamo parlato di calcio, di unione, di cosa migliorare per essere più costanti. E’ questo che ci preoccupa. Vogliamo rompere gli schemi lontano da casa e domani è una grande opportunità». Che problema ha Bellingham? «Lo vedo bene, giorno dopo giorno, con voglia di fare. Condivide la sensazione di tutti di non essere felice, di non aver vinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso: «Non possiamo aggrapparci solo ai gol di Mbappé, dobbiamo essere più costanti»

