Le recenti azioni militari degli Stati Uniti nel Venezuela hanno portato a un intervento aereo nel paese. Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, il presidente Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti all’estero. La situazione ha suscitato attenzione internazionale, con ripercussioni sulla stabilità regionale e sulle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti.

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e con tweet ha fatto sapere che il presidente Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e portati fuori dal paese. Forti esplosioni, accompagnate da suoni simili a quelli di aerei in volo sulla zona, sono state registrate a Caracas intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia). Sui social, vari utenti hanno pubblicato video che mostrano esplosioni e sorvoli aerei nella capitale venezuelana. Sono stati inoltre segnalati attacchi aerei contro le basi militari di La Carlota e Fuerte Tiuna, mentre numerosi residenti hanno riferito di aver udito il rumore di aerei che sorvolavano la città. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie"

Leggi anche: Venezuela, esplosioni nella notte a Caracas, buio, colonne di fumo e caos. Trump rivendica l’attacco: Maduro e la moglie sono stati catturati (video)

Leggi anche: Svolta tra Venezuela e Stati Uniti? Maduro annuncia: pronto a trattare con Trump

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Esplosioni e colonne di fumo: «Bombardano Caracas»; Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela? Trump parla di un molo distrutto e apre una nuova guerra senza prove; Venezuela, gli Usa bombardano una fabbrica a Maracaibo. Interviene anche la Colombia: Sappiamo tutto; Attacco statunitense contro Caracas.

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it