Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela Trump | Catturati Maduro e la moglie
Le recenti azioni militari degli Stati Uniti nel Venezuela hanno portato a un intervento aereo nel paese. Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, il presidente Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti all’estero. La situazione ha suscitato attenzione internazionale, con ripercussioni sulla stabilità regionale e sulle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti.
Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e con tweet ha fatto sapere che il presidente Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e portati fuori dal paese. Forti esplosioni, accompagnate da suoni simili a quelli di aerei in volo sulla zona, sono state registrate a Caracas intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia). Sui social, vari utenti hanno pubblicato video che mostrano esplosioni e sorvoli aerei nella capitale venezuelana. Sono stati inoltre segnalati attacchi aerei contro le basi militari di La Carlota e Fuerte Tiuna, mentre numerosi residenti hanno riferito di aver udito il rumore di aerei che sorvolavano la città. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
US Vs Venezuela War Begins? Maduro Stuns Trump, Sends Shock Orders To Navy Over Oil Blockade
‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook
Il Venezuela dichiara lo stato di emergenza nazionale ("Conmoción Exterior") lanciando un appello alla mobilitazione popolare ("Pueblo a la calle") contro la "aggressione imperialista" degli Stati Uniti. @ultimoranet x.com
