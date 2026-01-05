Gentile Direttore, sono profondamente scossa dalla morte di Stelian, senzatetto di 40 anni deceduto da solo a causa del freddo durante la notte di Natale. Ogni anno queste tragedie si ripetono. Perché i giornali non se ne occupano o se ne occupano molto marginalmente? Sofia De Angelis Cara Sofia, la morte di Stelian, come quella di tanti altri «inermi invisibili», ci scuote per qualche ora e poi scivola via, inghiottita dal rumore di fondo. Accade da sempre. E tu fai bene a chiedere: perché i giornali se ne occupano poco? Per un motivo semplice e vergognoso: il senzatetto non fa lobby, non vota in blocco, non produce indignazione «spendibile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli "inermi invisibili" sono un'allerta morale

Leggi anche: Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli

Leggi anche: Luisa Ranieri: “Ci sono tantissimi dirigenti scolastici e professori sottopagati che danno il massimo. Sono eroi invisibili che i governi non vedono”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dal sedile l’autista non vede tutto. Intorno al pullman possono esserci persone inermi e invisibili agli angoli ciechi. Serve massima attenzione e rispetto per chi ogni giorno ti porta al lavoro e ti riporta a casa. Seg likes ohvaiii #Autista #Sicu - facebook.com facebook