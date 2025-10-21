Luisa Ranieri | Ci sono tantissimi dirigenti scolastici e professori sottopagati che danno il massimo Sono eroi invisibili che i governi non vedono

L'attrice Luisa Ranieri torna sul piccolo schermo con "La Preside", la nuova serie Rai diretta da Luca Miniero e prodotta da Rai Fiction con la collaborazione di Luca Zingaretti.

Luisa Ranieri: "Ci sono tantissimi dirigenti scolastici e professori sottopagati che danno il massimo. Sono eroi invisibili che i governi non vedono"

Luisa Ranieri è "La preside", la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora: "Il Modello Caivano si può esportare" - La serie televisiva La Preside, prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, esordisce in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, per poi approdare in prima serata su R

Luisa Ranieri: "La libertà è il valore su cui ho fondato la mia vita. La scuola forma i cittadini del futuro: servono governi che ci credano"