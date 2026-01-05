Il Giubileo 2025 si avvicina alla sua conclusione con la chiusura della Porta Santa, prevista per domani 6 gennaio, in occasione dell’Epifania. Alle 9:30, nella basilica di San Pietro, papa Leone XIV chiuderà simbolicamente il percorso giubilare, alla presenza del presidente Mattarella. Un momento di significato spirituale e storico che segna la fine di un anno di celebrazioni e riflessioni per la Chiesa e i fedeli.

“ Domani 6 gennaio, festa per l’Epifania del Signore, alle 9:30 papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa nella basilica di San Pietro. Sarà presente il presidente della Repubblica italiana ” Sergio Mattarella. Così monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione nel corso della conferenza stampa di bilancio per la fine del Giubileo 2025 in Vaticano. “Con un gesto tanto semplice quanto simbolico, con la chiusura dell’ultima Porta Santa, si chiude il Giubileo ordinario del 2025 “, ha continuato Fisichella, che ha poi esplicitato alcuni dati: “Sono giunti a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giubileo 2025, mons. Fisichella: “Domani chiusura Porta Santa con Mattarella”

