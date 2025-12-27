ROMA – «Un momento di grande intensità spirituale e simbolica per la Chiesa e per l’intera comunità». Così Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha commentato la cerimonia di chiusura della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, alla quale ha preso parte nella giornata di oggi. Secondo Aurigemma, la Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma e luogo centrale della storia religiosa e culturale della Capitale e dell’intera Regione, rappresenta «un punto di riferimento non solo per i fedeli, ma anche per tutti coloro che riconoscono nei valori della solidarietà, della pace e della speranza un patrimonio comune». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giubileo, Aurigemma: “La chiusura della Porta Santa a San Giovanni momento di profonda spiritualità e unità”

Leggi anche: Giubileo, si chiude la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano: tutte le informazioni

Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa di San Giovanni in Laterano: domani il turno di San Paolo fuori le Mura

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giubileo, chiusa la Porta Santa della Basilica di San Giovanni. Aurigemma: “Momento di spiritualità” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di partecipare oggi alla celebrazione della chiusura della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, un momento di grande intensità spirituale e simb ... msn.com