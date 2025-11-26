Basket femminile | Schio travolge il Flammes Carolo ed è seconda nel girone di Eurolega
Il Famila Schio non ha nessun problema contro il Flammes Carolo nell’ultima giornata del primo girone di Eurolega. Netto il successo della formazione allenata da Victor Lapena, che contro la squadra al confine tra Francia e Belgio (Charlevile-Mézières, Grand Est francese) si regala la performance che la spedisce al secondo posto del girone B della rassegna continentale. 74-57 il risultato finale, Jessica Shepard va in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi, ma la performance odierna è soprattutto un lavoro di squadra importante. Per le ospiti 13 di Noemie Brochant. Il primo quarto è quello che, nei fatti, decide la situazione a favore delle scledensi, che partono subito a mille con le triple di Verona e Laksa. 🔗 Leggi su Oasport.it
