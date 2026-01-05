Stasera alle 20.30, nel match del girone A al Nereo Rocco, l’Alcione Milano sfida la Triestina. La squadra milanese cerca una vittoria per riscattare le recenti prestazioni, mentre gli ospiti rappresentano un avversario insidioso. Un confronto importante per entrambe le formazioni, che potrebbe influire sulla classifica di metà stagione.

Stasera, nel posticipo delle 20.30 valido per il girone A, l’ Alcione Milano affronta al “ Nereo Rocco “ la Triestina. Una sfida delicata, soprattutto per gli orange, chiamati a invertire una tendenza negativa maturata prima della sosta. La Triestina è ultima in classifica, penalizzata dalle sanzioni, ma resta un avversario da affrontare con attenzione. Per l’Alcione, invece, il momento è tra i più complessi della gestione Cusatis: le tre sconfitte consecutive hanno acceso interrogativi su brillantezza e pericolosità offensiva. In questo senso, la pausa natalizia potrebbe essere arrivata nel momento giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Girone A: il posticipo (ore 20.30) al Nereo Rocco. L’Alcione a caccia di riscatto. Ma la Triestina è insidiosa

