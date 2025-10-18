Gialloblù al Nereo Rocco Pergolettese guai a fidarsi del fanalino Triestina Curioni detta la linea | Servirà una partita perfetta

Impegno in trasferta per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 14.30, nella splendida cornice dello stadio Nereo Rocco, affronta il fanalino di coda Triestina. Fanalino per via della penalizzazione di 20 punti, causa violazioni di natura amministrativa: senza, sarebbe in piena zona playoff. L’intento della squadra cremasca è quello di riscattare immediatamente il ko casalingo subito sette giorni fa con l’Alcione, quando Arini e compagni hanno disputato una gara al di sotto delle proprie possibilità. In settimana la squadra ha lavorato sodo per arrivare pronta a questo match che presenta molte insidie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

