LAZIO-JUVENTUS 1-1 | IN EVIDENZA | Il pareggio di Vecino spezza il cuore della Juve | Serie A 2024 25

Kolo Muani ha aperto le marcature all’Olimpico, ma il suo gol non è bastato a regalare la vittoria in trasferta ai Bianconeri che. Guarda questo video su Youtube L'articolo LAZIO-JUVENTUS 1-1 IN EVIDENZA Il pareggio di Vecino spezza il cuore della Juve Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altre letture consigliate

Il campione brasiliano, ex Lazio, Inter e Juventus, oggi commentatore per Dazn e imprenditore, a tutto campo sul calcio moderno - facebook.com Vai su Facebook

Il big match Napoli-Inter affidato a Mariani. Colombo dirige Lazio-Juventus #arbitri #seriea - X Vai su X

Lazio-Juventus Women 0-1: triplice fischio, la bianconere ottengono il primo successo in campionato - Le bianconere allenate da Canzi ottengono il primo successo in campionato. Riporta tuttojuve.com

Pagina 1 | Lazio-Juve all'arbitro Colombo: i precedenti controversi e la sconfitta all'Olimpico contro...Tudor - L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A e la sfida delicata, per il momento e la classifica, tra Lazio e Juventus sarà diretta da Andrea Colombo, della sezio ... Secondo msn.com

Lazio-Juventus Women 0-1: Girelli dal dischetto regala i tre punti alla Juve - Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi per la terza giornata di campionato. Si legge su ilbianconero.com