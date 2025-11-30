LAZIO-PARMA 2-2 | IN EVIDENZA | Pedro protagonista della rimonta della Lazio | Serie A 2024 25

Pedro ha segnato una doppietta nel secondo tempo della partita della Lazio contro il Parma dopo che gli ospiti hanno ottenuto un doppio vantaggio per salvare un punto per. Guarda questo video su Youtube L'articolo LAZIO-PARMA 2-2 IN EVIDENZA Pedro protagonista della rimonta della Lazio Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

