Frodi assicurative e Rc Auto | dal confronto in Senato alla petizione in Parlamento

Negli ultimi anni, il settore della Responsabilità Civile Auto e dei natanti ha affrontato crescenti sfide legate a frodi assicurative e problematiche di natura economica e sociale. Questo articolo analizza gli sviluppi recenti, dal confronto in Senato alle petizioni presentate in Parlamento, evidenziando le questioni chiave e le possibili misure di intervento per migliorare il sistema.

di Riccardo Vizzino* Negli ultimi anni il sistema della Responsabilità Civile Auto e della responsabilità civile natanti è stato investito da una crescente tensione economica e sociale. L’aumento dei premi assicurativi, le marcate distorsioni territoriali e la progressiva penalizzazione del ceto medio non sono fenomeni casuali, ma l’effetto di criticità strutturali che attraversano l’intero sistema assicurativo e giudiziario. Su questi temi Civicrazia è impegnata da tempo con un’azione civica orientata alla tutela dell’interesse generale e degli assicurati onesti. Tale impegno ha trovato una importante sintesi istituzionale nel convegno svoltosi presso il Senato della Repubblica il 18 dicembre 2025, dedicato all’evoluzione delle frodi nel settore RC Auto e RC natanti e alla necessità di interventi strutturali e coordinati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Evoluzione delle frodi RC Auto e RC natanti. Vizzino al Senato: Gli scenari, i rischi e l’impatto sulla collettività

Leggi anche: Inchiesta frodi assicurative: attesa la decisione del Riesame su Giuseppe Graziano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allarme rincari: stangata RC auto in arrivo per molti italiani! - Rincari RC auto nel 2026: scopri chi pagherà di più, le cause e come proteggere il tuo portafoglio. finance-bullet.it