Inchiesta frodi assicurative | attesa la decisione del Riesame su Giuseppe Graziano

Vallo Lauro (Avellino), 30 ottobre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Napoli è chiamato a esaminare, il prossimo 3 novembre, la richiesta di riesame della misura cautelare nei confronti di Giuseppe Graziano, uno dei principali indagati in un’inchiesta su frodi assicurative. Graziano, attualmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Inchiesta “Penalty”, l’arbitro al centro del sistema delle partite truccate: Un arbitro al centro di un sistema di frodi sportive. È questo il quadro che emerge dall’inchiesta “Penalty”, condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e che ha portato... - facebook.com Vai su Facebook

Verbania, denuncia una truffa on line da 45 mila euro e fa partire una maxi-inchiesta sulle frodi informatiche: chiesto il processo per 84 persone - X Vai su X

Falsi incidenti nel Vallo di Lauro: tre persone ai domiciliari per associazione a delinquere e frodi assicurative - Tre persone residenti nel Vallo di Lauro sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dal Commissariato di Pubb ... irpiniaoggi.it scrive

Nuova grande truffa dei falsi incidenti: 135 indagati - Una rete di falsi incidenti stradali orchestrata per truffare le compagnie assicurative. Lo riporta ilfattovesuviano.it

Falsi incidenti per truffare l’assicurazione: oltre cento indagati ad Avellino, coinvolti medici e avvocati - Centinaia di incidenti sotto i riflettori della Procura di Avellino: eseguita un'ordinanza contro 3 persone, in totale sono 135 gli indagati, accusati ... Come scrive fanpage.it