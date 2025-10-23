Legge 104 dal 2026 nuove regole per lavoratori e famiglie | cosa cambia

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le novità introdotte dalla Legge 106 del 18 luglio 2025, che integra la storica Legge 104 del 1992. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio ed entrata formalmente in vigore il 9 agosto, la riforma segna un’evoluzione nelle politiche di conciliazione tra lavoro e salute: non più solo tutela per chi assiste un familiare con disabilità, ma anche per chi vive in prima persona una condizione di fragilità. Dieci ore di permessi retribuiti in più all’anno e congedo straordinario. Un anziano (Freepik). La principale novità riguarda i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti, e i genitori di figli minorenni con un’invalidità pari o superiore al 74 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Legge 104, dal 2026 nuove regole per lavoratori e famiglie: cosa cambia

