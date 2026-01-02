A partire dal 1° gennaio 2026, le nuove Tabelle Aci 2026 devono essere utilizzate per determinare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit relativi alle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti. Queste tabelle aggiornate rappresentano un riferimento ufficiale per calcolare correttamente i valori fiscali e contributivi, contribuendo a una gestione trasparente e conforme alle normative vigenti.

A partire dal 1° gennaio devono essere utilizzate le Tabelle Aci 2026 per calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori. Le Tabelle Aci sono uno degli strumenti per determinare il valore economico dei servizi in natura che il datore di lavoro concede ai propri dipendenti quando sono costituiti da veicoli aziendali utilizzati sia per motivi di lavoro che per esigenze private. Al loro interno, infatti, vengono quantificati i costi chilometrici di esercizio per i motocicli e le autovetture. Come funziona la tassazione sui rimborsi chilometrici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto aziendali, ecco le nuove tabelle Aci 2026 per calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit

Leggi anche: Benefit aziendali: cosa sono, come funzionano e perché i fringe benefit sono lo strumento più efficace per il benessere dei dipendenti

Leggi anche: Fringe benefit, le scadenze di fine anno: ecco fino a quando possono essere erogati quelli del 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tabelle ACI 2026: Fringe benefit auto e rimborsi chilometrici; Rimborsi chilometrici e fringe benefit: le tabelle ACI 2026; Tabelle ACI 2026 per rimborso chilometrico e fringe benefit; Auto aziendali, ecco le nuove tabelle Aci 2026 per calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit.

Auto aziendali, ecco le nuove tabelle Aci 2026 per calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit - Dal 1° gennaio 2026 cambiano le modalità di calcolo per rimborsi chilometrici e fringe benefit delle auto aziendali. ilfattoquotidiano.it