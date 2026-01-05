Freuler rientra e riaccende il mercato | Bologna tratta il rinnovo Roma vigila

Remo Freuler torna in campo dopo due mesi di assenza, riaccendendo l’attenzione sul mercato del Bologna. Mentre la società valuta un possibile rinnovo, anche la Roma monitora attentamente la situazione. La sua presenza contro l’Inter rappresenta un segnale positivo per il club emiliano, che cerca di rinvigorire la rosa in un periodo di sfide e incertezze.

In un momento complesso per il Bologna, una delle poche notizie incoraggianti arriva dal campo. Contro l’Inter, nella sconfitta di San Siro, Remo Freuler è tornato a calcare il terreno di gioco dopo due mesi di stop, lasciandosi alle spalle l’infortunio alla clavicola rimediato a inizio novembre. Un rientro che vale doppio, perché riporta esperienza e leadership in mezzo al campo e riaccende, inevitabilmente, i riflettori sul suo futuro. Freuler, Bologna Il Bologna prova a chiudere. Il tema è contrattuale prima ancora che tecnico. Freuler va in scadenza il 30 giugno e il Bologna non vuole farsi trovare impreparato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

