La Juventus guarda con attenzione al mercato di gennaio e, accanto ai grandi sogni come quello di Sergej Milinkovic-Savic, prende in considerazione profili più concreti, capaci di garantire equilibrio e affidabilità immediata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi finiti sul taccuino di Giuntoli è quello di Remo Freuler, centrocampista svizzero tornato protagonista in Serie A con la maglia del Bologna. Dopo l’esperienza in Premier League con il Nottingham Forest, Freuler ha ritrovato la sua dimensione naturale sotto la guida di Thiago Motta, imponendosi come uno dei mediani più costanti e intelligenti del campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Freuler-Juventus, l'alternativa a Milinkovic-Savic parla italiano: il Bologna tratta il rinnovo ma i bianconeri restano in agguato