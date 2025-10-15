Un ultimo respiro profondo per tutti i club prima di rigettarsi a capofitto su una nuova parentesi di stagione, che può dire molto di sogni e ambizioni di questa Roma. Già il test contro l’Inter rappresenta un banco di prova importante, e l’obiettivo è rimanere agganciati a trenino di testa fino a gennaio, quando la speranza sarà quella di un nuovo intervento del club sul mercato ( Zirkzee più di un’idea ). Occhio però anche alle opportunità per la prossima annata, e tra queste c’è un Remo Freuler in scadenza che potrebbe fare gola a molti. Trattasi si uno di quei faticatori instancabili che non vedi ma c’è, un equilibratore che Gasperini ha già avuto all’Atalanta con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Freuler in scadenza, Gasperini sponsor per la Roma: ma il Bologna offre il rinnovo