Fosso Kljajic apre Kyeremateng chiude Contro Chieti decidono i calci piazzati

Nella partita tra Forsempronese e Chieti, la squadra di casa si impone con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Fosso Kljajic e Kyeremateng. La gara si decide principalmente sui calci piazzati, evidenziando l’importanza delle situazioni di palla inattiva nel risultato. Un confronto equilibrato, caratterizzato da momenti chiave e dalla capacità di sfruttare le occasioni da fermo per ottenere la vittoria.

Forsempronese 2 Chieti F.C. 0: Bianchini 7; Arcangeli 6,5 (38' st. Valmori sv.), Imbriola 6,5, Kljajic 7, Fabbri 7; Bucchi 6,5, Conti 6,5 (40' st. Mancini sv.), Ghinelli 6,5; Di Paoli 6,5 (43' st.Agogo sv.); Kyeremateng 7 (30' st. Sanè sv.), Casolla 6,5. A disposizione: Abbruciati, Dolce, Giunchetti, Mancini, Masawoud, Valmori, Sanè, Agogo, Isidori. Allenatore: Marco Giuliodori. CHIETI: Mercorelli; Conti 5,5 (33' st. Di Pardo sv.), Popovici 5,5, Caparros 5,5; Gueye 5,5, Pettenon 5 (21' st.Pollini 5,5), Ntoya 5,5, Margiotta 5,5, Da Silva 5,5 (35' st. Oddo sv.); Ela Mangue 5,5, Rossi 5 (21' st. Tempelaar 5,5).

