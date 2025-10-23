Spezia calci piazzati come un boomerang Da ’arma letale’ a pericolo numero uno

Finito il tempo delle parole (alcune non dette), ora è il momento dei fatti. Quanto questo passaggio possa realmente concretizzarsi è materia difficilissima da prevedere, stante il clima di precarietà tecnica in atto nello Spezia. Come uscire da questa situazione assurda e difficilissima, che sta determinando tensioni crescenti in seno alla tifoseria, è esercizio che anche tecnici navigati fanno fatica a trovare. Di fatto, sotto il cielo plumbeo di Follo, c’è un allenatore delegittimato domenica dalla società, che cerca di ricompattare un gruppo ripiegato su se stesso, incapace di reagire alle avversità, bloccato dalle tensioni, non certo favorito dagli ultimi accadimenti all’insegna dell’incertezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

