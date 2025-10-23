Spezia calci piazzati come un boomerang Da ’arma letale’ a pericolo numero uno
Finito il tempo delle parole (alcune non dette), ora è il momento dei fatti. Quanto questo passaggio possa realmente concretizzarsi è materia difficilissima da prevedere, stante il clima di precarietà tecnica in atto nello Spezia. Come uscire da questa situazione assurda e difficilissima, che sta determinando tensioni crescenti in seno alla tifoseria, è esercizio che anche tecnici navigati fanno fatica a trovare. Di fatto, sotto il cielo plumbeo di Follo, c’è un allenatore delegittimato domenica dalla società, che cerca di ricompattare un gruppo ripiegato su se stesso, incapace di reagire alle avversità, bloccato dalle tensioni, non certo favorito dagli ultimi accadimenti all’insegna dell’incertezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Spezia calcio si stringe attorno al tecnico della formazione Under 17, David Alessi, e a tutta la sua famiglia per la prematura scomparsa del fratello del tecnico aquilotto. A tutta la famiglia Alessi le più sentite condoglianze da parte del Club. - facebook.com Vai su Facebook
Nota del Presidente di Spezia Calcio, Charlie Stillitano - X Vai su X
Spezia, calci piazzati come un boomerang. Da ’arma letale’ a... pericolo numero uno - Dei 9 gol subiti la maggior parte arriva da ’palla ferma’. Segnala sport.quotidiano.net
SPEZIA A TESTA ALTA. Aquile fuori dalla Coppa ma solo ai calci di rigore - 2): Suzuki; Delprato (46’ Circati), Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Estevez (70’ Keita), Sorensen (46’ Plicco), Lovik; Benedyczak (73’ Cutrone ... Come scrive lanazione.it