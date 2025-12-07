Energie per la scuola All’Istituto Lotti il programma di Enel per tecnici ’rinnovabili’
MASSA MARITTIMA Un ponte diretto tra scuola e occupazione qualificata. È questa l’ambizione di " Energie per la Scuola ", il programma di formazione specialistica promosso da Enel Workforce Evolution che in questi giorni ha fatto tappa all’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima. L’iniziativa, dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte, punta a formare tecnici pronti a entrare nel settore delle energie rinnovabili già poche settimane dopo il diploma. La presentazione si è svolta durante un Open Day molto partecipato, alla presenza del dirigente scolastico Aniello Piscitelli, della referente PCTO Anna Ciaffone, dei rappresentanti di Enel – Giuseppe Macrì per Workforce Evolution e Stefano Amabile e Luciana Ulivieri per Enel Green Power – oltre ai partner dell’agenzia per il lavoro Orienta e dell’Istituto di Formazione EcoTech. 🔗 Leggi su Lanazione.it
