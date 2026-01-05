Epifania | spesa per la calza raggiungerà 2,4 miliardi +9% il prezzo del cioccolato

Per l’Epifania 2026, la spesa per le calze si avvicina ai 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 9% nel prezzo del cioccolato. Secondo il Centro Studi di Confcooperative, gli italiani adottano approcci di acquisto sempre più diversificati, contribuendo a un aumento complessivo di circa 100 milioni rispetto all’anno precedente. Un dato che evidenzia l’importanza di questa festività nelle abitudini di consumo nazionali.

Quella del 2026 sarà un'Epifania che "tutti i soldi porta via". Come rileva una ricerca del Centro Studi di Confcooperative, gli italiani "dimostrano approcci sempre più diversificati alla spesa" per un totale di 2,4 miliardi di euro, in crescita di 100 milioni rispetto al 2025. Ma si tratta di un dato che nasconde una crescente polarizzazione nei comportamenti di acquisto, e come avverte il Codacons mostra anche un rincaro del cioccolato del 9,1%. Per Confesercenti la Befana tiene, ma con un profilo "misurato". Il 66% degli italiani prevede di celebrare l'ultimo appuntamento delle festività invernali facendo trovare ai bimbi un dono sotto forma di calza, mentre il 34% non farà regali, come emerge dal sondaggio condotto da Ipsos sui consumi delle festività invernali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

