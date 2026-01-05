Epifania 2026 | la calza resta un rito diffuso ma con spesa misurata

Da casertanews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Epifania 2026 riscopre la tradizione della calza, ancora molto diffusa in Italia. Sebbene il gesto rimanga condiviso, si registra una spesa più moderata rispetto agli anni precedenti. La celebrazione si mantiene semplice e autentica, preservando il suo significato senza eccessi. In un contesto di attenzione ai costi, la tradizione della calza della Befana si conferma come un gesto tradizionale e sobrio, legato alle radici culturali del paese.

La tradizione della calza della Befana conferma la sua popolarità, pur con un approccio più contenuto rispetto agli anni scorsi. Secondo il consueto sondaggio Ipsos per Confesercenti, in vista dell’Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di fare trovare ai bambini un dono sotto forma di calza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

epifania 2026 la calza resta un rito diffuso ma con spesa misurata

© Casertanews.it - Epifania 2026: la “calza” resta un rito diffuso ma con spesa misurata

Leggi anche: Epifania, la “calza” resta un rito diffuso: la prepara il 66%, spesa media di 64 euro. Ma un terzo rinuncia

Leggi anche: Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calze della Befana 2026: Ferrero amplia l’offerta con novità premium e family; Epifania 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere; Calza della Befana presente nel 90% delle famiglie. Caramelle protagoniste e fragola gusto preferito; Epifania, feste nei paesi e calze per i bambini. E torna a sorpresa anche Babbo Natale.

epifania 2026 calza restaEpifania: Confesercenti-IPSOS, la “calza” resta un rito diffuso: la prepara il 66%, spesa media di 64 euro - La calza della Befana raccoglie il 94% delle preferenze (97% tra i 18- ilmetropolitano.it

epifania 2026 calza restaEpifania in viaggio: posti speciali dove vivere il giorno della Befana - Epifania nel mondo: Befana, Re Magi in Spagna, riti dell’acqua in Grecia e Russia, dolci tradizionali in Messico e Francia. viagginews.com

Le novità Ferrero per l’Epifania 2026 - Negli anni l’Epifania si è affermata come un appuntamento capace di coinvolgere pubblici di età diverse. padovanews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.