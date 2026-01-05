Epifania 2026 | la calza resta un rito diffuso ma con spesa misurata
L’Epifania 2026 riscopre la tradizione della calza, ancora molto diffusa in Italia. Sebbene il gesto rimanga condiviso, si registra una spesa più moderata rispetto agli anni precedenti. La celebrazione si mantiene semplice e autentica, preservando il suo significato senza eccessi. In un contesto di attenzione ai costi, la tradizione della calza della Befana si conferma come un gesto tradizionale e sobrio, legato alle radici culturali del paese.
La tradizione della calza della Befana conferma la sua popolarità, pur con un approccio più contenuto rispetto agli anni scorsi. Secondo il consueto sondaggio Ipsos per Confesercenti, in vista dell’Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di fare trovare ai bambini un dono sotto forma di calza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
