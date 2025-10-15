Spiegare la guerra ai bambini | come rispondere alle loro domande e curiosità

Le immagini di Gaza e dei tanti conflitti nel mondo entrano ogni giorno nelle case, sollevando nei bambini domande difficili. Come spiegare la guerra senza spaventarli o mentire? Anna Granata, professoressa di Pedagogia all’Università di Milano-Bicocca, ha spiegato a Fanpage.it come trovare le parole giuste, offrendo ascolto, empatia e piccoli gesti di speranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

