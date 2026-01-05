Epifania a Latina e provincia | cosa fare il 6 gennaio 2026

L’Epifania 2026 a Latina e provincia segna la conclusione delle festività natalizie. Il 6 gennaio rappresenta un momento di tradizione e convivialità, con diverse iniziative e appuntamenti che caratterizzano questa giornata. Dopo le celebrazioni, si riprendono le consuete attività quotidiane. Ecco cosa fare il giorno dell’Epifania nella zona, tra eventi, tradizioni e occasioni per vivere la comunità locale.

Come dice il proverbio "l'Epifania tutte le feste porta via" e infatti con il 6 gennaio si chiude il periodo festivo e si torna alle normali attività lavorative e scolastiche. Ma c'è ancora un giorno per fare festa, riunirsi con amici e parenti, uscire per visitare presepi o assistere a.

Reyes | Festa dei Re Magi ? | Tradizione del 6 gennaio per bambini | Epifania spiegata

EPIFANIA LATINA – Martedì 06 Gennaio 2026 Il Phenomenon accende l’ultima, grande notte delle vacanze… a ritmo latino Sala 1 – Epifania Latina Salsa, bachata e vibrazioni calienti per una notte speciale, dove la pista diventa un unico battito di pa - facebook.com facebook

