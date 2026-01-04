Epifania tra laboratori mercatini e Motobefana | cosa fare tra Como e provincia il 6 gennaio

L’Epifania, il 6 gennaio, offre diverse opportunità tra Como e provincia, tra laboratori, mercatini e eventi come la Motobefana. A Como, i più piccoli possono partecipare a un laboratorio creativo presso Spazio Natta-le, inserito nella rassegna “Dire, fare, raccontare… è Natale”. Un’occasione per trascorrere la giornata in modo articolato, tra attività manuali e tradizioni locali, in un contesto tranquillo e adatto a tutta la famiglia.

A Como l'Epifania si avvicina con un laboratorio creativo pensato per i più piccoli. Spazio Natta-le ospita la rassegna Dire, fare, raccontare. è Natale, con attività per bambini dai 5 ai 12 anni dedicate al piacere di progettare e realizzare con le mani usando materiali naturali. Lunedì 5.

