Ecco un'introduzione adatta alla tua richiesta: Durante il primo fine settimana di gennaio, Latina e la sua provincia offrono diverse opportunità di svago e cultura. Nonostante il periodo festivo, numerosi eventi sono programmati per sabato 3 e domenica 4 gennaio, ideali per chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia o scoprire le iniziative locali. Ecco una panoramica delle attività previste, pensate per tutte le età e interessi.

Siamo nel pieno del periodo festivo, tra pranzi, cene e incontri con gli amici e la famiglia, ma per chi ha voglia di uscire e immergersi nell'atmosfera festiva ci sono tanti eventi organizzati nei vari comuni della provincia di Latina: come sempre ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.Se. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 3 e domenica 4 gennaio

Leggi anche: Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 8 e domenica 9 novembre

Leggi anche: Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 ottobre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 27 e domenica 28 dicembre; Inizia il 2026: ecco come trascorrere il primo gennaio a Latina e in provincia; Capodanno Latina e provincia: cosa fare il 31 dicembre e il 1° gennaio; Natale a Latina: come passare il 25 dicembre in provincia. Tra mercatini, eventi e presepi.

70 anni di Cisl a Latina, nel primo week end di settembre appuntamento in piazza Berlinguer - 5 e 6 settembre, in piazza Berlinguer a Latina un ampio programma per rilanciare il ruolo del sindacato sul territorio. ilmessaggero.it

Gruppo 2015 Mister. Cappelleti Alfonso / Clemente Roberto Un week end natalizio pieno di impegni per il gruppo 2015… prima in casa, sabato, con la sfida contro R11 Simonetta e domenica per il Torneo Latina Cup al centro Amico. I ragazzi hanno dimostr - facebook.com facebook