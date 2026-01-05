Emozioni in serie Camaiore e Ghivi danno spettacolo

Partita emozionante tra Camaiore e Ghiviborgo, terminata 2-2. La sfida, combattuta e combattiva, ha regalato diverse occasioni da entrambe le parti, evidenziando l’impegno delle squadre. Un risultato che rispecchia l’equilibrio in campo e la competitività del match, offrendo agli spettatori un incontro avvincente e ricco di emozioni.

camaiore 2 ghiviborgo 2 CAMAIORE (3-4-1-2): Pierallini; Casani (9’ st Tavernini), Diana, Belli (21’ st Usseglio); Accorsini, Remedi, Bigica, Raineri (35’ st Grilli); A. Bartelloni (9’ st Marcucci); Nieri, Magazzù. All. Turi. GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Vecchi, Ricci, Del Dotto (27’ st Quochi), Arcuri; Musatti (17’ st Nottoli), Signorini, D. Cannarsa; Boiga, Mariotti (42’ st Mion), Fischer (11’ st Longo). All. J. Cannarsa. Arbitro: Isnardi di Albenga. Reti: 12’ pt Fischer (G), 22’ Nieri (C), 23’ Magazzù (C); 1’ st Mariotti (G). Note: ammoniti Magazzù (C), Remedi (C) e D. Cannarsa (G); angoli 10-7; rec. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

emozioni in serie camaiore e ghivi danno spettacolo

