Serie D | Emozioni a non finire Camaiore mai domo Il dolce sul filo di lana

camaiore 2 orvietana 2 CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Tavernini (86’ Brtellotti), Bigica, Diana, Accorsini, Luciani (76’ Bartelloni), Marcucci (62’ Grilli), Magazzù, Bongiorni (84’Kthella), Raineri (65’ Camaiani). All. Cristiani. ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Caon, Herrera (90’ Bieto), Simic, Tenkorang (84’Esposito), Marchegiani (62’Sforza), Mauro, Barbini (90’Tronci). All. Rizzolo. Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Assistenti: Pincigallo di Bari e Giaveno di Pinerolo. Reti: 2’ Caon, 36’ Ricci, 43’ Magazzù, 95’ Magazzù. Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Accorsini, Formiconi, Berardi, Taverini, Bartelloni, Bigica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

