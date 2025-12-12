Calcio a 5 Serie A Capurso e Avellino danno spettacolo | 5-5 e emozioni senza fine

La 12ª giornata di Serie A di calcio a 5 si è conclusa con un emozionante pareggio tra Global Work Capurso e Sandro Abate Avellino, con il punteggio di 5-5. La sfida, disputata al Pala Pinto Mola di Bari, ha regalato spettacolari momenti e reti spettacolari, confermando l’intensità e il coinvolgimento di questa stagione.

CAPURSO – Si chiude con un pareggio ricco di reti la sfida della 12ª giornata di Serie A di calcio a 5 tra Global Work Capurso e Sandro Abate Avellino, giocata al Pala Pinto Mola di Bari. Il confronto, atteso per la necessità di punti di entrambe le formazioni, ha confermato l’equilibrio della. Avellinotoday.it

