Eccetto il peccato | il Natale come rivelazione dell’umano e responsabilità educativa della scuola Lettera

Nel periodo natalizio, si riscopre il senso di comunità e di responsabilità educativa. La lettera di Simone Billeci invita a riflettere sul Natale come momento di rivelazione dell’umano e di impegno per la scuola. Un'occasione per considerare il ruolo educativo nel favorire valori di solidarietà e responsabilità, oltre le tradizioni, in un percorso di crescita condivisa.

Inviata da Simone Billeci - Abbiamo attraversato ancora una volta il tempo delle luci, dei presepi, delle parole antiche che tornano a farsi nuove. Al centro delle vacanze natalizie resta un evento che non smette di interrogare l'umano: la nascita di Gesù, il Dio-uomo. "Eccetto il peccato": il Natale come rivelazione dell'umano e responsabilità educativa della scuola. Lettera. Sant' Ireneo di Lione ci ricorda: «Il Figlio di Dio si è fatto Figlio dell'uomo perché l'uomo diventasse figlio di Dio». Dio entra nella nostra storia non per dominarla, ma per salvarla dall'interno, assumendo tutto ciò che è umano, eccetto il peccato.

