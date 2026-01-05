Eccetto il peccato | il Natale come rivelazione dell’umano e responsabilità educativa della scuola Lettera

Nel periodo natalizio, si riscopre il senso di comunità e di responsabilità educativa. La lettera di Simone Billeci invita a riflettere sul Natale come momento di rivelazione dell’umano e di impegno per la scuola. Un'occasione per considerare il ruolo educativo nel favorire valori di solidarietà e responsabilità, oltre le tradizioni, in un percorso di crescita condivisa.

Inviata da Simone Billeci - Abbiamo attraversato ancora una volta il tempo delle luci, dei presepi, delle parole antiche che tornano a farsi nuove. Al centro delle vacanze natalizie resta un evento che non smette di interrogare l'umano: la nascita di Gesù, il Dio-uomo.

“Eccetto il peccato”: il Natale come rivelazione dell’umano e responsabilità educativa della scuola. Lettera.

