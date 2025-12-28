Un modello che non rassicura | il mistero dell’imperfezione e la sfida educativa di oggi Lettera

In un contesto in cui i modelli familiari tradizionali sono spesso messi in discussione, la festa della Sacra Famiglia invita a riflettere sulla complessità e sull’imperfezione presenti nelle relazioni umane. Questo articolo esplora come la percezione di perfezione possa nascondere fragilità e sfide educative, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sul valore delle storie familiari che, pur imperfette, rappresentano un punto di riferimento per il nostro tempo.

