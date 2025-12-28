Un modello che non rassicura | il mistero dell’imperfezione e la sfida educativa di oggi Lettera
In un contesto in cui i modelli familiari tradizionali sono spesso messi in discussione, la festa della Sacra Famiglia invita a riflettere sulla complessità e sull’imperfezione presenti nelle relazioni umane. Questo articolo esplora come la percezione di perfezione possa nascondere fragilità e sfide educative, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sul valore delle storie familiari che, pur imperfette, rappresentano un punto di riferimento per il nostro tempo.
Inviata da Simone Billeci - La Chiesa oggi celebra la festa della Sacra Famiglia. E già qui nasce una domanda che punge, di quelle domande che non cercano una risposta rapida ma aprono uno spazio di pensiero: perché celebrare come “modello” una famiglia che, a ben guardare, modello non è secondo i canoni comuni? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Molti genitori non chiedono una scuola che prepari, ma una che promuova. La preparazione implica fatica, studio, verifiche serie e talvolta insuccessi. La promozione, invece, rassicura e gratifica subito. Così la scuola viene spinta ad abbassare le richieste, a
