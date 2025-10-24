Bullismo | le responsabilità della scuola Lettera
Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Il bullismo è un fenomeno diffuso e riconosciuto: anche la scuola è stata chiamata a contrastarlo. Il MIM lo ha definito una “emergenza educativa” e ha elaborato strumenti e linee guida per affrontarlo. Tuttavia, tali interventi trattano il bullismo come un problema isolato, da contenere o correggere, trascurando il fatto che la scuola è un sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Suicidio di Paolo Mendico, tre docenti rischiano la sospensione: “Non fecero abbastanza per fermare il bullismo” ROMA - Il Ministero dell’Istruzione ha redatto una relazione ufficiale che individua tre docenti come responsabili di non aver fatto tutto il possibile - facebook.com Vai su Facebook
Basta bullismo a scuola, protesta choc dei genitori: tengono i figli a casa - La loro lettera: «Dallo scorso anno scolastico i nostri figli vengono vessati fisicamente e psicologic ... Come scrive trevisotoday.it
Basta bullismo a scuola: i genitori delle "Marconi" tengono i figli a casa - La loro lettera: «Dallo scorso anno scolastico i nostri figli vengono vessati fisicamente e psicologica ... Da trevisotoday.it
«Mio figlio suicida dopo le angherie dei bulli». La lettera di una madre barese: «Un appello affinché non accada mai più» - Dalla madre di Raffaele, barese morto suicida un mese fa a causa del bullismo subìto 15 anni fa tra i banchi di scuola, riceviamo e pubblichiamo un’intensa lettera ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it