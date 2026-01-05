È scomparsa Anna Falcone la sorella maggiore del giudice Giovanni

Se n’è andata Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, all’età di 95 anni. La sua vita, caratterizzata da discrezione e rispetto, è stata dedicata alla memoria del magistrato e alla lotta contro la criminalità organizzata. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla figura di una donna che ha condiviso il percorso e i valori del fratello.

La sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone si è spenta a 95 anni: una vita riservata, dedicata alla memoria del magistrato e all'impegno antimafia.. È morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. A riportare la notizia è la Repubblica. Prima dei tre fratelli, Anna ha rappresentato per decenni una presenza silenziosa ma costante nella tutela della memoria del magistrato, contribuendo insieme alla sorella Maria alla creazione e alla vita della Fondazione a lui dedicata. Una vita riservata, un impegno saldo. Di carattere schivo, Anna Falcone aveva scelto di manifestare il proprio impegno antimafia con discrezione.

Morta Anna Falcone sorella del magistrato

Morta Anna Falcone, addio alla sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia - Con la sorella più piccola aveva contribuito alla creazione della Fondazione dedicata al magistrato

