È scomparsa Anna Falcone la sorella maggiore del giudice Giovanni

Se n’è andata Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, all’età di 95 anni. La sua vita, caratterizzata da discrezione e rispetto, è stata dedicata alla memoria del magistrato e alla lotta contro la criminalità organizzata. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla figura di una donna che ha condiviso il percorso e i valori del fratello.

La sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone si è spenta a 95 anni: una vita riservata, dedicata alla memoria del magistrato e all'impegno antimafia.. È morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. A riportare la notizia è la Repubblica. Prima dei tre fratelli, Anna ha rappresentato per decenni una presenza silenziosa ma costante nella tutela della memoria del magistrato, contribuendo insieme alla sorella Maria alla creazione e alla vita della Fondazione a lui dedicata. Una vita riservata, un impegno saldo. Di carattere schivo, Anna Falcone aveva scelto di manifestare il proprio impegno antimafia con discrezione.

