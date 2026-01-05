È morta Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato ucciso a Capaci
È deceduta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci. Nata nel 1928, Anna aveva 95 anni ed era la prima di tre fratelli. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla memoria e il senso di giustizia legati alla vicenda di Capaci.
È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni ucciso nella strage di Capaci. Anna Falcone era la prima di tre fratelli, aveva 95 anni. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l'ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
