È morta Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato ucciso a Capaci

È deceduta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci. Nata nel 1928, Anna aveva 95 anni ed era la prima di tre fratelli. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla memoria e il senso di giustizia legati alla vicenda di Capaci.

