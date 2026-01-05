È morto l'attore Ahn Sung-ki volto simbolo del cinema coreano | recitò in Silmido e La battaglia di Hansan

È venuto a mancare Ahn Sung-ki, attore coreano noto per film come Silmido e La battaglia di Hansan. Classe 1948, ha recitato in oltre 130 pellicole, lasciando un’impronta significativa nel cinema sudcoreano e internazionale. Affetto da leucemia, si è spento all’età di 74 anni. La sua figura rappresenta un punto di riferimento importante per il cinema asiatico, testimoniando una lunga carriera ricca di successi e riconoscimenti.

Ahn Sung-ki si è spento all'età di 74 anni, da tempo conviveva con una forma di leucemia. Dai successi di Hollywood ai record di premi, scompare un’icona mondiale capace di interpretare oltre 130 film. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Addio ad Ahn Sung-ki, leggendario attore coreano Leggi anche: Un addio al volto magnetico del cinema europeo: è morto il grande attore Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. È morto l’attore Ahn Sung-ki, volto simbolo del cinema coreano: recitò in Silmido e La battaglia di Hansan - Dai successi di Hollywood ai record di premi, scompare un’icona mondiale capace di interpretare oltre 130 film ... fanpage.it

Cinema in lutto: addio ad uno degli attori che ha fatto la storia del settore - Drammatico lutto nel mondo del cinema: all'età di 74 anni è morto il famoso e apprezzato attore Ahn Sung- newsmondo.it

Addio ad Ahn Sung-ki, leggendario attore coreano - ki, uno degli attori più celebri e rispettati della Corea del Sud, è morto all’età di 74 anni nell’ospedale Soonchunhyang di Seul, dove era ricoverato per una forma di leucemia. msn.com

Il padre dell'attore, medico, è morto all'età di 78 anni. Oggi i funerali - facebook.com facebook

È morto James Ransone, l'attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: "Si è tolto la vita" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.