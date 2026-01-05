Addio ad Ahn Sung-ki leggendario attore coreano

È scomparso Ahn Sung-ki, attore di grande rilievo nel cinema coreano. La sua carriera, che ha attraversato decenni, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama artistico della Corea del Sud. Ahn Sung-ki si è spento all’età di 74 anni presso l’ospedale Soonchunhyang di Seoul, a causa di una leucemia. La sua morte rappresenta una perdita importante per il mondo dello spettacolo e la cultura coreana.

(Adnkronos) – Ahn Sung-ki, uno degli attori più celebri e rispettati della Corea del Sud, è morto all'età di 74 anni nell'ospedale Soonchunhyang di Seul, dove era ricoverato per una forma di leucemia. La notizia della scomparsa è stata confermata da Artist Company, l'agenzia che rappresentava l'attore, come riportano i media coreani. Nato il 1° . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Addio a Tatsuya Nakadai, l’ultimo leggendario samurai di Akira Kurosawa: un attore immenso Leggi anche: Udo Kier: addio al leggendario attore tedesco, eccentrica presenza del cinema contemporaneo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Messaggio al Venezuela e Groenlandia nel mirino, la doppia minaccia di Trump. Addio ad Ahn Sung-ki, leggendario attore coreano - ki, uno degli attori più celebri e rispettati della Corea del Sud, è morto all'età di 74 anni nell'ospedale Soonchunhyang di Seul, dove era ricoverato per una forma di leucemia. msn.com

Cinema in lutto: addio ad uno degli attori che ha fatto la storia del settore - Drammatico lutto nel mondo del cinema: all'età di 74 anni è morto il famoso e apprezzato attore Ahn Sung- newsmondo.it

Samsung Galaxy S26 Ultra, un leak anticipa i colori. Addio al telaio in titanio x.com

Galaxy S26 dice addio agli spioni dello schermo: nuove conferme da One UI 8.5 #SamsungGalaxyS26 https://gizchina.it/2026/01/samsung-galaxy-s26-ultra-one-ui-8-5-display-privacy-conferme/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.