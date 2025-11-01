Si è spento a 72 anni Tchéky Karyo, attore francese tra i più intensi e riconoscibili del cinema europeo. Era malato da tempo di tumore e si è arreso nella sua Parigi, circondato dall’affetto della famiglia che ha dato notizia della sua scomparsa. Nato a Istanbul nel 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa, si era trasferito in Francia da bambino. A Parigi aveva scoperto la scena, studiando recitazione al Conservatorio e debuttando a teatro, fino a calcare il prestigioso palco del Festival di Avignone. Il grande riconoscimento internazionale arrivò alla fine degli anni Ottanta con L’orso (1988) di Jean-Jacques Annaud, dove interpretava un cacciatore tormentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Un addio al volto magnetico del cinema europeo: è morto il grande attore