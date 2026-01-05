Droga estorsioni e omicidi mirati La mafia turca si espande in Europa

La presenza della mafia turca in Europa si sta consolidando attraverso attività criminali come droga, estorsioni e omicidi mirati. Sfruttando le purghe di Erdogan tra magistrati e forze dell’ordine, i gruppi criminali locali hanno incrementato i loro reclutamenti e le operazioni illecite, rafforzando la loro presenza e influenza nel continente.

Sfruttando le purghe di Erdogan tra magistrati e poliziotti, i delinquenti locali hanno aumentato reclutamenti e giro d'affari. Per poi proiettarsi nel Vecchio continente, dove ormai agiscono con tecniche paramilitari.. Le bande non vogliono controllare il territorio ma nascondere uomini e armi. Oltre a fare soldi grazie all'immigrazione illegale.. L'esperta Elisa Garfagna: «Si può commissionare di tutto, da un assassinio a un incendio doloso. E si può pagare a rate».. Lo speciale contiene tre articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Droga, estorsioni e omicidi mirati. La mafia turca si espande in Europa

