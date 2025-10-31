Venezuela nel mirino Usa Trump | Non attacco Maduro chiede aiuto a Cina Russia e Iran
Donald Trump non sta pensando di attaccare obiettivi in Venezuela. Almeno in questo frangente. Ad assicurarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Ai giornalisti che gli chiedevano se abbia in mente un'operazione militare, Trump ha risposto: "No". La smentita arriva dopo le ultime rivelazioni del Wall Street Journal e del Miami Herald, secondo cui gli Stati Uniti stanno preparando attacchi a siti per la produzione di droga, anche militari, in Venezuela. Secondo il Wsj, i raid potrebbero scattare tra due settimane, dopo la fine della stagione degli uragani. Ma fonti informate hanno assicurato all'Herald che potrebbe essere anche una questione di ore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha il Venezuela nel mirino, nel contesto della guerra alla droga nei confini a stelle e strisce. La Casa Bianca sta valutando l’ipotesi di colpire la produzione e distribuzione cocaina, ovvero le rotte del narcotraffico nel - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Colombia al Venezuela, l’America Latina nel mirino di Trump - X Vai su X
"Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela": Trump indica gli obiettivi, ma poi frena - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. today.it scrive
“Porti, aeroporti e strutture militari del Venezuela nel mirino degli Usa: ecco dove Trump potrebbe colpire” - L'amministrazione Trump ha individuato obiettivi strategici in Venezuela, accusato di essere un narco- Scrive ilfattoquotidiano.it
Il Venezuela è nel mirino degli Usa - (askanews) – L’amministrazione Trump ha selezionato potenziali obiettivi in Venezuela che potrebbero essere attaccati nell’ambito della lotta al narcotraffico, ha riportato il Wall Stree ... askanews.it scrive