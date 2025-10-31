Venezuela nel mirino Usa Trump | Non attacco Maduro chiede aiuto a Cina Russia e Iran

Donald Trump non sta pensando di attaccare obiettivi in Venezuela. Almeno in questo frangente. Ad assicurarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Ai giornalisti che gli chiedevano se abbia in mente un'operazione militare, Trump ha risposto: "No". La smentita arriva dopo le ultime rivelazioni del Wall Street Journal e del Miami Herald, secondo cui gli Stati Uniti stanno preparando attacchi a siti per la produzione di droga, anche militari, in Venezuela. Secondo il Wsj, i raid potrebbero scattare tra due settimane, dopo la fine della stagione degli uragani. Ma fonti informate hanno assicurato all'Herald che potrebbe essere anche una questione di ore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

