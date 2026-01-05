Dopo la Juventus il Lecce punta a sorprendere anche la Roma
Il Lecce si prepara a concludere il girone di andata del campionato, affrontando domani la Roma allo stadio di Via del Mare. Dopo aver affrontato la Juventus, la squadra leccese cerca di confermarsi e ottenere un risultato positivo nella sfida conclusiva di questa fase. Un incontro importante per valutare lo stato di forma e le possibilità di proseguire nel torneo con fiducia.
LECCE – Si chiude domani allo stadio di Via del Mare, contro la Roma, il girone di andata del Lecce, almeno secondo il calendario. Resta da giocare, infatti, la gara in trasferta con l’Inter, rinviata a causa dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa e riprogrammata per mercoledì 14 gennaio.I. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
