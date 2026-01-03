Bremer a DAZN dopo Juventus-Lecce | Siamo la Juventus La Juventus queste partite deve vincerle Il calcio è questo
Gleison Bremer, nel post-partita di Juventus-Lecce, ha espresso il suo rammarico per il pareggio, sottolineando l'importanza di vincere queste partite per la Juventus. Le sue parole riflettono la determinazione e la consapevolezza delle aspettative del club, ribadendo che nel calcio, per la Juventus, il risultato conta e deve essere positivo. Un commento sobrio che evidenzia l'impegno e la responsabilità del giocatore.
É un Gleison Bremer nervoso e deluso per il risultato ottenuto questa sera quello intervenuto a DAZN nel post-partita di Juventus-Lecce, terminata 1-1. Il brasiliano, che oggi taglia il traguardo delle 100 presenze bianconere, dimostrandosi sempre più leader, non solo difensivo, ma di tutto lo spogliatoio bianconero, commenta così la prestazione dei suoi compagni: “ Una squadra come la Juventus queste partite la deve vincere, anche con un goal sporco. È questo che ci sta mancando? Sì, certo, oggi era una partita da vincere perchè contro il Lecce, con tutto il rispetto, siamo la Juventus, siamo in casa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
