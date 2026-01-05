Dopo il pari con la Juve il Lecce punta a sorprendere anche la Roma

Da lecceprima.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Lecce si prepara ad affrontare la Roma nell’ultima partita del girone di andata, in programma domani allo stadio di Via del Mare. La sfida rappresenta un’occasione importante per i giallorossi di consolidare la posizione in classifica e proseguire nel percorso di crescita. La partita chiude un primo ciclo di incontri e offre spunti di riflessione sulla continuità delle prestazioni della squadra.

LECCE – Si chiude domani allo stadio di Via del Mare, contro la Roma, il girone di andata del Lecce, almeno secondo il calendario. Resta da giocare, infatti, la gara in trasferta con l’Inter, rinviata a causa dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa e riprogrammata per mercoledì 14 gennaio.I. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

dopo il pari con la juve il lecce punta a sorprendere anche la roma

© Lecceprima.it - Dopo il pari con la Juve, il Lecce punta a sorprendere anche la Roma

Leggi anche: L’Udinese batte il Lecce e aggancia momentaneamente la Juve. Il Como non va oltre il pari a Parma

Leggi anche: Diretta gol Serie A: Milan Roma 1-0, i rossoneri vincono il big match contro i giallorossi. Successo anche per Bologna e Lecce, pari tra Torino e Pisa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

David, ma che rigore è? La Juve butta via la vittoria, il Lecce strappa il pari; Lecce, che sorpresa a Torino: Banda e Falcone fermano la Juve, il palo beffa Yildiz nel finale; Juventus-Lecce 1-1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore; Juve-Lecce, David e Openda sprecano: finisce 1-1. Tutte le dichiarazioni.

dopo pari juve lecceDopo il pari con la Juve, il Lecce punta a sorprendere anche la Roma - Il tecnico, messo in discussione dalla tifoseria, deve fare a meno dei difensori Hermoso, N’Dicka e Manci ... lecceprima.it

dopo pari juve leccePagina 2 | David, rigore sbagliato, fischi e dubbi: la reazione della Juve dopo la ferita con il Lecce - La ricostruzione di quanto è avvenuto all’indomani del brutto errore dal dischetto contro la squadra di Di Francesco ... tuttosport.com

dopo pari juve lecceRetroscena David, cosa è successo dopo il rigore sbagliato con il Lecce e perché nessuno è andato a consolarlo - Il giorno dopo il pari dello Stadium in casa Juve fa ancora discutere l'errore del canadese dagli undici metri: tutti i dettagli ... msn.com

NICO PAZ brilla, RAMON e DOUVIKAS super: Lecce-Como 0-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video NICO PAZ brilla, RAMON e DOUVIKAS super: Lecce-Como 0-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.