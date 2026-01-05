Dopo il pari con la Juve il Lecce punta a sorprendere anche la Roma

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Lecce si prepara ad affrontare la Roma nell’ultima partita del girone di andata, in programma domani allo stadio di Via del Mare. La sfida rappresenta un’occasione importante per i giallorossi di consolidare la posizione in classifica e proseguire nel percorso di crescita. La partita chiude un primo ciclo di incontri e offre spunti di riflessione sulla continuità delle prestazioni della squadra.

Pagina 2 | David, rigore sbagliato, fischi e dubbi: la reazione della Juve dopo la ferita con il Lecce - La ricostruzione di quanto è avvenuto all’indomani del brutto errore dal dischetto contro la squadra di Di Francesco ... tuttosport.com

Retroscena David, cosa è successo dopo il rigore sbagliato con il Lecce e perché nessuno è andato a consolarlo - Il giorno dopo il pari dello Stadium in casa Juve fa ancora discutere l'errore del canadese dagli undici metri: tutti i dettagli ... msn.com

NICO PAZ brilla, RAMON e DOUVIKAS super: Lecce-Como 0-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

La classifica di Serie A dopo 18 giornate Roma quinta a pari punti con la Juventus quarta Commenti - facebook.com facebook

Lo #United rallenta ancora: dopo il brutto pari contro i Wolves in casa, solo la rete di #Cunha evita la sconfitta a #Leeds. Succede tutti in 3 minuti (tra il 62’ e il 65’) quando il brasiliano risponde al vantaggio di #Aaronson. La squadra di #Amorim rimane al 5º po x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.