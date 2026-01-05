Dopo il pari con la Juve il Lecce punta a sorprendere anche la Roma
Dopo il pareggio contro la Juventus, il Lecce si prepara ad affrontare la Roma nell’ultima partita del girone di andata, in programma domani allo stadio di Via del Mare. La sfida rappresenta un’occasione importante per i giallorossi di consolidare la posizione in classifica e proseguire nel percorso di crescita. La partita chiude un primo ciclo di incontri e offre spunti di riflessione sulla continuità delle prestazioni della squadra.
LECCE – Si chiude domani allo stadio di Via del Mare, contro la Roma, il girone di andata del Lecce, almeno secondo il calendario. Resta da giocare, infatti, la gara in trasferta con l’Inter, rinviata a causa dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa e riprogrammata per mercoledì 14 gennaio.I. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
