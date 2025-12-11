Fermato dopo due anni che guida senza revisione | maxi multa da 1900 euro

Dopo due anni di guida senza aver effettuato la revisione, un uomo è stato fermato dalla polizia locale di Brugherio e multato con una cifra di 1900 euro. L'episodio è avvenuto oggi, 11 dicembre, alle 13, lungo via Volturno, coinvolgendo un conducente alla guida di una Renault Megane.

#Aggressione a #Sorso. I #Carabinieri hanno fermato l'uomo dopo una segnalazione. La vittima ha riportato ferite che richiederanno un mese di guarigione - facebook.com Vai su Facebook

IL VAR DI PAOLO VERRA' FERMATO Dopo il pasticcio in Milan-Lazio, il VAR Di Paolo verrà fermato con ogni probabilità per due turni e poi ripartirà dalla Serie B. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Vai su X

Due anni senza Giulia Cecchettin. Il padre: "L'educazione affettiva non è un pericolo" - Da quell'11 novembre di due anni fa, in cui la sua Giulia è stata uccisa, il suo "mondo si è fermato". Lo riporta ansa.it

Papu Gomez gioca la prima partita con il Padova dopo la squalifica: torna in campo dopo due anni - A 37 anni Papu Gomez fa il suo debutto con il Padova in Serie B: è la prima partita giocata dopo la squalifica di due anni per doping, scaduta lo scorso ottobre. Come scrive fanpage.it