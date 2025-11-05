Rotatoria non più provvisoria Dopo vent’anni di attesa sarà sistemata con 355mila euro

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata considerata provvisoria per circa ventanni: la rotatoria che segna il confine tra due città, all’altezza della via Wagner di Seregno e della via Einaudi di Meda, presto avrà un nuovo volto. Lunedì ha aperto finalmente il cantiere destinato a modificare l’aspetto di quell’area. Non cambierà nulla dal punto di vista viabilistico, visto che già attualmente quell’incrocio è caratterizzato da una rotonda. Barriere posate vent’anni fa, in attesa di una sistemazione definitiva, per eliminare uno stop, creare una strada a senso unico, eliminare il rischio di continui incidenti. Sull’efficacia di quella rotonda nessuno ha mai avuto dubbi, particolarmente apprezzata anche dagli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rotatoria non pi249 provvisoria dopo vent8217anni di attesa sar224 sistemata con 355mila euro

© Ilgiorno.it - Rotatoria non più provvisoria. Dopo vent’anni di attesa sarà sistemata con 355mila euro

News recenti che potrebbero piacerti

rotatoria pi249 provvisoria dopoRotatoria non più provvisoria. Dopo vent’anni di attesa sarà sistemata con 355mila euro - I due sindaci: "Il progetto fra le vie Wagner ed Einaudi è strategico per la nostra viabilità". Secondo ilgiorno.it

rotatoria pi249 provvisoria dopoTrieste, rotatoria provvisoria e pochi parcheggi - È uno dei punti più trafficati di Trieste: Largo Pestalozzi, dove la bora soffia con forza e si incrociano quattro vie importanti, tra cui via dell’Istria — fondamentale per raggiungere l’ospedale Bur ... Si legge su rainews.it

Rotatoria provvisoria: affidati i lavori - E’ stato aggiudicato a una ditta di San Severino il primo stralcio da 250mila euro dei lavori di realizzazione della rotatoria provvisoria tra la superstrada e la statale Adriatica. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rotatoria Pi249 Provvisoria Dopo