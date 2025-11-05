Rotatoria non più provvisoria Dopo vent’anni di attesa sarà sistemata con 355mila euro

È stata considerata provvisoria per circa vent’anni: la rotatoria che segna il confine tra due città, all’altezza della via Wagner di Seregno e della via Einaudi di Meda, presto avrà un nuovo volto. Lunedì ha aperto finalmente il cantiere destinato a modificare l’aspetto di quell’area. Non cambierà nulla dal punto di vista viabilistico, visto che già attualmente quell’incrocio è caratterizzato da una rotonda. Barriere posate vent’anni fa, in attesa di una sistemazione definitiva, per eliminare uno stop, creare una strada a senso unico, eliminare il rischio di continui incidenti. Sull’efficacia di quella rotonda nessuno ha mai avuto dubbi, particolarmente apprezzata anche dagli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

