Donna morta in ospedale | Era già grave Avvieremo un' indagine interna

Il direttore generale Vincenzo Bottino ha commentato il decesso di un’anziana di 86 anni avvenuto presso il pronto soccorso dell’ospedale evangelico Betania di Napoli. La famiglia della donna, già in condizioni critiche, ha espresso preoccupazioni. L’ospedale ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per fare chiarezza sull’accaduto.

Sul decesso della signora 86enne presso il pronto soccorso delle ospedale evangelico Betania di Napoli interviene il direttore generale Vincenzo Bottino. "Intanto esprimo il mio cordoglio, della direzione e di tutto il personale alla famiglia per la scomparsa della signora. La donna era arrivata.

