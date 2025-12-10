Donna di 85 anni morta in ospedale dopo il grave incidente

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 85 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, 9 dicembre. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, rendendo difficile il suo salvataggio. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

Quando ieri sera 9 dicembre attorno alle 19 è arrivata in ospedale a seguito di un grave incidente stradale si è capito fin da subito che sarebbe servito un miracolo per strapparla alla morte. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre il cuore di Giannina Tognon, 85 anni di Albignasego ha smesso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

