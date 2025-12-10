Donna di 85 anni morta in ospedale dopo il grave incidente

Una donna di 85 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, 9 dicembre. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, rendendo difficile il suo salvataggio. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

Quando ieri sera 9 dicembre attorno alle 19 è arrivata in ospedale a seguito di un grave incidente stradale si è capito fin da subito che sarebbe servito un miracolo per strapparla alla morte. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre il cuore di Giannina Tognon, 85 anni di Albignasego ha smesso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Donna di 37 anni trovata morta in casa ad Ascoli, indagini in corso

Donna di 37 anni trovata impiccata in casa ad Ascoli: si attendono i risultati dell’ispezione cadaverica

Chi è Laura Villars, la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA

Roberta Fallavena, donna di 63 anni vittima di una grave intossicazione alimentare causata dal consumo di salmone affumicato contaminato da Listeria. Ricoverata in coma per quasi due mesi e ha subito gravi danni tra cui meningite, attacchi epilettici, paralis Vai su Facebook

#9dicembre 1993 - Mogadiscio. In un Poliambulatorio opera una giovane donna italiana: Sorella Maria Cristina Luinetti, Sottotenente del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Ventiquattro anni. Un camice, una croce rossa sul petto, e l Vai su X

Donna trovata morta in casa a Vigliano - Intervento ieri dei vigili del fuoco e 118, ma per la 85enne non c'era più nulla da fare. Da laprovinciadibiella.it